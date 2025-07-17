De Laurentiis'in Osimhen inadı!

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Galatasaray ve Napoli arasındaki Victor Osimhen krizi hala çözülebilmiş değil. Galatasaray sürekli reddedilse de Osimhen’in kararlı duruşu sarı kırmızılıları transferin bitmesi konusunda daha güçlü hale getiriyor. Elbette Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve meşhur inadı bu transferin bitmemesinin öncelikli sebebi.

Napoli'nin şampiyonluğunda en büyük pay sahibi isim olmasına rağmen başkan tarafından gözden çıkarılması ve Osimhen’in de bu tavır sonrası onun istediği takımlara gitmemesi de bu transferi zora sokan en büyük etkenlerden. Peki başkanın derdi sadece para mı? Geçmişine bakarsak bu durumun paradan daha başka bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle başkanın zenginliği ve oyundan aldığı keyif paranın çok ötesinde. 2018’de kulübü yaklaşık 1 milyar dolara satmayı reddetmesi de bunun en büyük kanıtlarından.

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Osimhen'in satmak isteyen ve 75 milyon Euro bonservis isteyen başkanın bu rakamlara çıkılmasına rağmen gösterdiği tavır da son derece karmaşık. Suudi Arabistan’dan ya da farklı Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri kabul etmesine rağmen Osimhen’den aldığı ret cevapları başkanı transfer konusunda daha da inatçı hale getirdi. Şimdi cevabı merakla beklenen soru; masaya bir oturup bir kalkan Galatasaray, başkanın inadını kırıp Osimhen’i kadrosuna katabilecek mi?