De Bruyne yok, Belçika'da gözler Lukaku'nun üzerinde! Hırvatistan maçında iddaa oynayanların %21'i...

Bu bir ilandır

BELÇİKA

- Kevin De Bruyne sakatlığı nedeniyle Yunanistan maçında görev alamadı, şimdi de Hırvatistan'a karşı forma giyemeyecek.

- Belçika TD Roberto Martinez, De Bruyne yerine Leandro Trossard kullanmayı düşünüyor. Sağ kanatta Dries Mertens ve merkezde de tabii ki Romelu Lukaku olacak.

- Martinez'in canını sıkabilecek bir diğer gelişme, Axel Witsel'in sakatlığı... Witsel turnuva kadrosunda ama orta alanda Youri Tielemans ile Leicester City'den takım arkadaşı Denis Praet görev yapacak.

- Thibaut Courtois kalenin değişilmezi! Önünde ise "Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen & Toby Alderweireld" üçlüsünü izleyeceğiz. Bir önceki hazırlık maçında, Yunanistan'a karşı Alderweireld ile birlikte Jason Denayer ile Dedryck Boyata forma giymişti.

HIRVATİSTAN

- Ivan Rakitic'in milli takımdan emekliliğini açıkladığı Hırvatistan'da, TD Zlatko Dalic aday kadrodan Marko Livaja ve Marin Pongracic'i çıkarttı.

- Son olarak Ermenistan'la 1-1 berabere kaldılar ve Dalic, o maçta oynamayan bazı isimleri Belçika karşısında sahaya sürebileceğini söyledi.

- Stoperde Domagoj Vida'nın yanında Dejan Lovren görebiliriz. Orta alanın demirbaşları "Marcelo Brozovic & Luka Modric" önünde Mario Pasalic görev yapabilir.

- Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Mateo Kovacic yedekte bekler, ikinci yarı oyuna girer.

- Sol tarafta Rangers'la şampiyonluk yaşayan Borna Barisic devam edecektir. En ileride ise gözler bir kez daha Andrej Kramaric'in üzerinde olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Belçika'nın son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Hırvatistan son 8 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- İki takım en son 7 yıl 7 ay 26 gün önce karşılaşmışlardı ve 2-1 kazanan Belçika'nın golleri Lukaku'dan gelmişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu!

%21'lik kesim Romelu Lukaku önderliğindeki Belçika'dan Hırvatistan karşısında galibiyet bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Belçika'nın en önemli silahı Romelu Lukaku'nun Inter formasıyla Serie A'da attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...