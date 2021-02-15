Daytona 500'de inanılmaz kaza! Ölümden döndüler...

Spor Arena Dış Haber- Michael McDowell'ın kazandığı yarışın sonunda Penske Racing'den takım arkadaşı olan Joey Logano ve Brad Keselowski'nin başlattığı kazaya arkadan gelen sürücüler de karıştı. Duvara çarpmanın etkisiyle patlayan benzin depoları, kazaya karışan arabaların bir anda alev topuna dönmesine sebep oldu.

Daytona 500 yarışında yaşanan kaza sonucunda yaralanan olmadı. 30 bin kişinin izlediği Daytona 500'de Michael McDowell'ın ardından bitiren Chase Elliott ikinci, Austin Dillon ise üçüncü sırada bitirdi.

İşte dev kazadan kareler...











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