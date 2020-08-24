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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Davor Suker'den TFF'ye ziyaret

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Davor Suker'den TFF'ye ziyaret
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Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

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  • Davor Sukerden Nihat Özdemire ziyaret
  • Davor Sukerden Nihat Özdemire ziyaret
  • Davor Sukerden Nihat Özdemire ziyaret
  • Davor Sukerden Nihat Özdemire ziyaret
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TFF'nin idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

Başkan Nihat Özdemir Davor Suker'e A Milli Takım forması hediye ederken, Suker de Başkan Özdemir ve Servet Yardımcı'ya kendi yazdığı "The Golden Boot" (Altın Ayakkabı) isimli kitabını takdim etti.

Davor Suker, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu. Ziyaret, birlikte yenen yemek ile sona erdi.

Davor Sukerden TFFye ziyaret

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