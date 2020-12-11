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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Davor Suker, İzmir’de! Ayda Bebek'le yakından ilgilendi...

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Davor Suker, İzmir’de! Ayda Bebek'le yakından ilgilendi...
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Alanyasporu 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadında önemli bir konuğu ağırladı. Şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçını özel locadan izledi.

Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Davor Suker'e Başkan Mehmet Sepil adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.

AYDA BEBEKLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Suker, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı. Suker, Ayda'ya yakın ilgi gösterdi.

"BURAYA 1987’DE GENÇ MİLLİ OYUNCU OLARAK GELMİŞTİM"

Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, "İzmir'e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir'e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem" ifadelerini kullandı.

Davor Suker, İzmir’de Ayda Bebekle yakından ilgilendi...

TALAT PAPATYA: İRFAN CAN VE HALİL’İ ÇOK BEĞENDİ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker'i Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Suker'le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, "Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker'le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisine 'Başarılar arkadaş, ama milli takımımızda Göztepeli oyuncu yok' demişti. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can ve kanat oyuncumuz Halil'i çok beğendi. Suker, dünyaca ünlü bir futbolcuydu, kendisini izlemekten keyif alırdık. Şimdi de futbolun içinde. Göztepe camiası olarak Suker'i ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduk" dedi.

 

Davor Suker, İzmir’de Ayda Bebekle yakından ilgilendi...

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