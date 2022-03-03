Davis Cup "Özbekistan - Türkiye" eşleşmesinde kuralar çekildi

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Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Özbekistan Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Iroda Tulyaganova, turnuva başhakemi Leifman Dimitri ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı.

Kura çekimi sonucunda ilk gün (4 Mart Cuma) TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Cem İlkel ile Sanjar Fayziev müteakiben Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya gelecek.



İkinci gün (5 Mart Cumartesi) ise çiftlerde Ergi Kırkın/Yankı Erel ikilisi ile Sanjar Fayziev/Sergey Fomin çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçında Altuğ Çelikbilek ile Sanjar Fayziev ve Cem İlkel ile Sergey Fomin karşılaşacak.



Milli takımımızın kaptanlığını Marsel İlhan üstlenirken, antrenörlüğünü Bora Gerçeker yapıyor.

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