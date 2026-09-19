Davinson Sanchez'in hatası Galatasaray'a pahalıya patladı!

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Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında sarı-kırmızılıların savunmasında yaşanan hatalar dikkat çekti.

İLK GOLDE SAVUNMA HATASI

Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Galatasaray savunmasının yaptığı hatalar zincirinin ardından öne geçti.

Mustafa Eskihellaç'ın pasında topu yarı sahada alan Mohamed Salah, savunmanın arkasına sarktı. Mısırlı yıldız, ceza sahasına kadar ilerleyerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı.

Salah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

34 yaşındaki Mohamed Salah, bu golde aralıksız 85 metre koştu.

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3. GOLDE DAVINSON

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, özellikle bordo-mavililerin üçüncü golünde yaptığı top kaybıyla ön plana çıktı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Davinson Sanchez, Dju'nun baskısı sonrası topu kaybetti.

Sanchez'den topu kapan Dju, ceza sahasına kadar ilerledikten sonra pasını Mohamed Salah'a aktardı. Mısırlı yıldız ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.

İşte Davinson Sancehz'in Trabzonspor karşısında ilk yarı performansı;

Topla buluşma: 44

Pas: 27/32 (%84)

Uzun pas: 3/4

Uzaklaştırma: 6

İkili mücadele: 3/5

Hava topu: 1/1

Sahipsiz kop kazanma: 3

Yaptığı faul: 1

Kaçırdığı gol pozisyonu: 1