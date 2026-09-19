×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Davinson Sanchez'in hatası Galatasaray'a pahalıya patladı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Davinson Sanchez#Trabzonspor
Davinson Sanchezin hatası Galatasaraya pahalıya patladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 21:26

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Galatasaray'da savunma hataları ön plana çıktı. Özellikle Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in 3. goldeki hatası dikkat çekti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında sarı-kırmızılıların savunmasında yaşanan hatalar dikkat çekti.

İLK GOLDE SAVUNMA HATASI

Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Galatasaray savunmasının yaptığı hatalar zincirinin ardından öne geçti.

Mustafa Eskihellaç'ın pasında topu yarı sahada alan Mohamed Salah, savunmanın arkasına sarktı. Mısırlı yıldız, ceza sahasına kadar ilerleyerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı.

Salah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

34 yaşındaki Mohamed Salah, bu golde aralıksız 85 metre koştu.

Davinson Sanchezin hatası Galatasaraya pahalıya patladı

Haberin Devamı

3. GOLDE DAVINSON

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, özellikle bordo-mavililerin üçüncü golünde yaptığı top kaybıyla ön plana çıktı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Davinson Sanchez, Dju'nun baskısı sonrası topu kaybetti.

Sanchez'den topu kapan Dju, ceza sahasına kadar ilerledikten sonra pasını Mohamed Salah'a aktardı. Mısırlı yıldız ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.

Gözden KaçmasınSalahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilkSalah'tan tarihe geçen goller! Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilkHaberi görüntüle

İşte Davinson Sancehz'in Trabzonspor karşısında ilk yarı performansı;

Topla buluşma: 44
Pas: 27/32 (%84)
Uzun pas: 3/4
Uzaklaştırma: 6
İkili mücadele: 3/5
Hava topu: 1/1
Sahipsiz kop kazanma: 3
Yaptığı faul: 1
Kaçırdığı gol pozisyonu: 1

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Davinson Sanchez#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!