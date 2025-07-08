Davinson Sanchez'e sürpriz talip!

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Yeni sezonda kadrosunu Leroy Sane ile güçlendiren Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısına Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı.

Serie A ekibi Como, Galatasaray'dan İspanyol golcü Alvaro Morata ile anlaşmasının ardından gözünü sarı - kırmızılıların Kolombiyalı yıldızına çevirdi.

MORATA'NIN ARDINDAN...

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, savunma hattını Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor.

Öte yandan haberin detayına göre Como, Davinson Sanchez transferinde mutlu sona ulaşamazsa Celta Vigo'dan Carl Starfelt'i renklerine bağlamayı planlıyor.

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TRANSFERLERE 70 MİLYON EURO HARCADI

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bu sezon harcadığı bonservis ücretleriyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kadrosuna Jesus Rodriguez, Martin Baturina, Jayden Addai, Alex Valle, Luca Mazzitelli ve Fellipe Jack'i kadrosuna katan İtalyan ekibi toplam 70 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY'IN KALBİ OLDU

2023/24 sezonun başında Galatasaray'a imza atan Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.