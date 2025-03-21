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Davinson Sanchez korkuttu! Çarpışmada bilincini kaybetti, sedyeyle oyunda alındı

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Sakatlık
Davinson Sanchez korkuttu Çarpışmada bilincini kaybetti, sedyeyle oyunda alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 10:07

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya'nın Brezilya'ya karşı oynadığı maçta Alisson ile çarpışıp kısa süreli biliç kaybı yaşadı. Sedyeyle oyundan çıkan oyuncu Sarı-Kırmızılı taraftarı korkuttu.

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Bu sabaha karşı oynanan CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

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DAVİNSON KORKUTTU: BİLİNCİNİ KAYBETTİ, YERE YIĞILDI

Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez 1-1 devam eden mücadelenin 70. dakikasında ceza sahası içine gelen topa kafa vurmak için yükselirken Brezilya kalecisi Alisson ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir anlık bilincini kaybeden Davinson yere yığıldı.

Davinson Sanchez korkuttu Çarpışmada bilincini kaybetti, sedyeyle oyunda alındı

SEDYEYLE KENARA ALINDI

Yürekleri ağza getiren pozisyon sonra sağlık görevlileri oyuncuya hemen müdahalede bulundu. Sedyeyle kenara alınan Davinson'un tedavisi saha kenarında devam etti.

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OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERDİ.

Bir süre sonra ayağa kalkan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu tekrar oyuna dahil olmak istedi. Fakat kulüp doktorları oyuna devam etmesine izin vermedi. Yerine bir başka Galatasaraylı Cuesta'nın dahil olduğunu gören Davinson, iyi olduğunu belirterek teknik direktörüne tepki gösterdi.

Davinson Sanchez korkuttu Çarpışmada bilincini kaybetti, sedyeyle oyunda alındı

Tedbir amaçlı oyundan alınan Davinson maçı kulübede tamamladı.

BREZİYA 90+9'DA GELEN GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada Brezilya, Kolombiya'yı Vinicius Junior'un 90+9. dakikada attığı golle mağlup etti.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Sakatlık

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