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Davinson Sanchez: Kaleyi gole kapatsak çok daha iyi olacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Davinson Sanchez#Türkiye Kupası
Davinson Sanchez: Kaleyi gole kapatsak çok daha iyi olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

Davinson Sanchez iki golün de stoperlerden gelmesiyle ilgili soruya cevap verdi.

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Abdülkerim ile birlikte G.Saray’ın gollerini atan Sanchez, stoperler olarak önceliklerinin savunma olduğunu söyledi. Kolombiyalı oyuncu, “Çok iyi çalışıyoruz duran toplara. Hücumda başarılıyız bu konuda. Ancak stoperler olarak önceliğimiz savunma. Kalemizi son zamanlarda gole kapatamıyoruz. Kapatırsak daha iyi oluruz. İki gol attık ama iki gol yedik” dedi.

OYUNU iYi OKUMALIYDIK

Hakeme de tepki gösteren Sanchez, “Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı daha önemli. Kendini yer atma gibi şeyler sıkıntı. Birkaç hata yaptık. Oyunu da iyi okumalıydık. Oyuna iyi odaklanınca, topu yere indirince daha iyi bir takımız” diye konuştu.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Türkiye Kupası

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