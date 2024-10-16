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Davinson Sanchez golünü attı, Kolombiya farklı kazandı

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#Futbol#Davinson Sanchez#Dünya Kupası
Davinson Sanchez golünü attı, Kolombiya farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 01:38

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri 10. haftasında Davinson Sanchez'in gol attığı karşılaşmada Kolombiya, sahasında Şili'yi 4-0 mağlup etti.

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Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Davinson Sanchez'in gol attığı karşılaşmada Kolombiya, konuk ettiği Şili'yi 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 82. dakikada Jhon Duran ve 90+2 dakikada Luis Sinisterra attı.

Galatasaraylı savunmacı Davinson Sanchez, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Kolombiya, puanını 19'a yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Şili ise 5 puanda kalarak son basamakta yer aldı.

Kolombiya, bir sonraki maçta deplasmanda Uruguay'la karşılaşacak. Şili ise Peru'ya konuk olacak.

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#Futbol#Davinson Sanchez#Dünya Kupası

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