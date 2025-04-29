Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılmak istiyor! İşte nedeni

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Bir yandan Süper Lig şampiyonluğu diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası için mücadele eden Galatasaray’da Davinson Sanchez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





Sarı kırmızılılar, Davinson transferi için KAP’a şu açıklamayı yapmıştı;

“Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış taksitlerle, 9.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.





Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. “





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İLK SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray’a geldiği ilk sezon Sanchez, şampiyonluk da yaşamıştı. Sanchez geçtiğimiz sezon, 34 maçta rol alırken 3 gol 2 asist üretti.

AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon da Galatasaray şampiyonluğa oynarken, Sanchez ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre Kolombiyalı yıldız, Galatasaray’dan ayrılmak istiyor.





Sanchez’in ayrılmak istemesinin nedeninin, sarı kırmızılı yönetimin kendisine yeterli değeri vermediğini düşünmesinden dolayı olduğu kaydedildi.

2 SEÇENEK VAR

Sanchez’in ayrılma konusunda önceliğinin 2025 yazı olduğu ifade edilirken, bir diğer seçeneğinin 2026 Dünya Kupası sonrası olduğu aktarıldı. Şu anda bir resmi teklif olmamasına karşın, yaz transfer döneminde Sanchez’in menajerinin gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.



