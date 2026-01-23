×
Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 18:57

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'nin bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2022-2024 yılları arasında 2,5 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 5,5 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Biraschi, bu sezon Frosinone formasıyla 2 maçta görev yaptı.

