Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te!

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2022-2024 yılları arasında 2,5 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 5,5 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Biraschi, bu sezon Frosinone formasıyla 2 maçta görev yaptı.