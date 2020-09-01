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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

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David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

 

David Silvanın koronavirüs testi pozitif çıktı

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