David Jurasek: 'İyi değildik!'

Güncelleme Tarihi:

David Jurasek: İyi değildik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 00:36

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ve David Jurasek, 2-0 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ve David Jurasek, maç sonunda konuştu.

JURASEK: İYİ DEĞİLDİK

"Rakibimiz iki gol attı. Gol atmamız gerekiyordu ve gol atamadık. Sonuç bu kadar basit. İlk yarıda iyi değildik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha fazla fırsat yakaladık. Sonuçta yenildik."

KARTAL KAYRA: KÖTÜ GİDİŞATA SON VERECEĞİZ

"Öncelikle çok üzgünüz. Şu anda kötü bir süreçten geçiyoruz. İlk yarı başka, ikinci yarı bambaşka maç. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda girdiğimiz fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi. Bahane bulmadan çalışmamız gerekiyor. Milli ara var. Şu anda üzgünüz ama taraftarımızın şüphesi olmasın en kısa zamanda bu kötü gidişata son vereceğiz."

