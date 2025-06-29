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David Jurasek, Beşiktaş'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig
David Jurasek, Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 22:27

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan David Jurasek ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Beşiktaş, David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

 

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#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig

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