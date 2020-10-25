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Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

David Beckham’ın Takımından Valorant Hamlesi

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David Beckham’ın Takımından Valorant Hamlesi
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Ortaklarından birinin dünyaca ünlü David Beckham olduğu Guild Esports, organizasyonunun bünyesine kattığı yeni bir takımı duyurdu.

Rio Games’in birinci şahıs nişancı oyunu Valorant, her geçen gün daha popüler bir hale geliyor ve espor organizasyonları ardı ardına Valorant takımlarını kuruyor. Guild Esports da Valorant takımı kuran organizasyonlar arasına geç de olsa girdi. Yapılan açıklamalara göre Guild Esports’un Valorant takımı Malkolm “bonkar” Wrench, Yacine Laghmari, Leo “ziz” Jannesson, William “draken” Fant Sundin ve Filip “goffe” Gauffin^’den oluşuyor.

Guild Esports bünyesinde şu an Rocket League, FIFA ve Valorant ile birlikte üç takım bulunduruyor. Bünyesinde barındırdığı başarılı isimlerle gelecek sezonlarda ve turnuvalarda isimlerini daha geniş kitlelere duyurmaları bekleniyor.

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