David Beckham'ın takımı Inter Miami, MLS'in maaş kuralığı ihlal etti!

Spor Arena Dış Haber - MLS'ten yapılan açıklamada Inter Miami'nin Blaise Matuidi transferinde oyuncu maaşıyla ilgili olan, 2007'den bu yana kullanılan 'Beckham Kuralı' da denilen maaş kuralını açtığı ifade edildi.

Asıl ismi 'Belirlenmiş Oyuncu Kuralı' olan ve MLS'teki her takıma en fazla 3 oyuncuya kadar maaş sınırının üzerinde ödeme yapabilme özgürlüğü tanıyan bu kural, David Beckham'ın 2007 yılında Los Angeles Galaxy'ye transfer olmasıyla çıkmış ve kurala yıldız futbolcunun ismi konulmuştu.

David Beckham'ın takımı Inter Miami, sahibinin ismiyle anılan kuralda halihazırda 3 'belirlenmiş oyuncu'su varken Blaise Matuidi'ye de bu seviyede maaş ödeyince kuralı ihlal etmiş oldu.

MLS'in açıklamasında Inter Miami'ye verilecek cezayla ilgili açıklamanın ilerleyen zamanda yapılacağı ifade edildi.

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