David Beckham'ın büyük transfer hayali! Ya Modric ya Cavani...

Spor Arena Dış Haber | Mart ayında başlayacak MLS'te ilk kez yer alacak olan Miami Inter, transfer için dev adımlar atıyor.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin listesinde iki dünya yıldızı bulunuyor: Luka Modric ve Edinson Cavani...

Beckham'ın Miami'ye bir yıldız getirme sözü bulunurken ligin Mart ayında açılması transferin önünde bir engel olarak gözüküyor.

David Beckham'ın MLS günlerine bakıyoruz...





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