MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDavid Beckham'ın büyük transfer hayali! Ya Modric ya Cavani...
GeriFutbol David Beckham'ın büyük transfer hayali! Ya Modric ya Cavani...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

David Beckham'ın büyük transfer hayali! Ya Modric ya Cavani...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
David Beckham'ın büyük transfer hayali! Ya Modric ya Cavani...

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, yıldız transferler düşünüyor.

Spor Arena Dış Haber | Mart ayında başlayacak MLS'te ilk kez yer alacak olan Miami Inter, transfer için dev adımlar atıyor.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin listesinde iki dünya yıldızı bulunuyor: Luka Modric ve Edinson Cavani...

Beckham'ın Miami'ye bir yıldız getirme sözü bulunurken ligin Mart ayında açılması transferin önünde bir engel olarak gözüküyor.

David Beckham'ın MLS günlerine bakıyoruz...

David Beckhamın büyük transfer hayali Ya Modric ya Cavani...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle