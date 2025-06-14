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David Beckham'a 'şövalyelik' ünvanı verildi!

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#Beckham#Manchester United#İngiltere
David Beckhama şövalyelik ünvanı verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 14:59

Manchester United ve Real Madrid'in eski futbolcusu David Beckham'a "şövalyelik" ünvanı verildi.

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Eski İngiltere milli futbol takımı kaptanı, spor ve hayır işlerine yaptığı hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı Charles'ın "Doğum Günü Onur Listesi"ne dahil edildi ve kendisine "Sir" ünvanı takdim edildi.

Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten 50 yaşındaki Beckham, "Ülkem için oynamak ve kaptanlık yapmak, kariyerimin en büyük ayrıcalığıydı ve kelimenin tam anlamıyla çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi. Saha dışında, İngiltere'yi dünya çapında temsil etme ve ihtiyaç sahibi toplulukları destekleyen ve gelecek nesillere ilham veren inanılmaz kuruluşlarla çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım," şeklinde konuştu.

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Beckham'ın şövalye ilan edilmesi akıllara, 6 Ekim 2001'de İngiltere adına Yunanistan'a karşı son dakikalarda attığı golü getirdi.

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Eski İngiltere kaptanı 93. dakikada attığı muhteşem bir serbest vuruşu golüyle ülkesini 2002 Dünya Kupası finallerine taşımış, maçın spikeri "Bu adama şövalyelik verin!" şeklinde yorumda bulunmuştu.

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#Beckham#Manchester United#İngiltere

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