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GeriFutbol David Beckham: "Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu"
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Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

David Beckham: "Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu"

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İngiliz eski futbolcu David Beckham, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'nin seviyesinde bir futbolcu olmadığını söyledi.

İngilizlerin efsane futbolcularından olan David Beckham, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı.

Beckham kendi gibi Manchester United ve Real Madrid'de forma giymiş olan Ronaldo'nun, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi'nin seviyesinde olmadığını belirtti. Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

İngiliz eski futbolcu, ayrıca Messi ve Ronaldo'nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi.

David Beckham: Messi, Ronaldodan daha iyi bir futbolcu

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