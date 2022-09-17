David Beckham, Kraliçe Elizabeth'e veda etmek için 13 saat bekledi! Duygusal anlar...

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Birleşik Krallık tahtında en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth geçen hafta Perşembe günü hayatını kaybetmişti. 70 yıllık saltanatı sonrasında 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe için tarihin en büyük cezane törenlerinden biri 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Cezane töreni için hazırlıklar devam ederken Kraliçe'nin naaşının bulunduğu tabut da kraliyet bayrağına sarılı şekilde, üzerinde tacıyla birlikte Westminster Salonu'nda ziyarete açıldı.

Cenaze töreninin yapılacağı Pazartesi gününün sabahına kadar günün her saati ziyarete açık olan Westminster Salonu'na girip Kraliçe'nin tabutunu görmek için dünyanın ve ülkenin dört bir yanından insanlar Londra'ya akın ediyor.

KUYRUK 8 KİLOMETREYE ÇIKTI, GİRİŞLER KISITLANDI

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Kraliçe Elizabeth'e son bir kez saygısını göstermek isteyen insanların oluşturduğu kuyruk 3 gün içerisinde 8 kilometre uzunluğa ulaştı. Westminster'dan Londra'nın güneyindeki Southwark Park'a kadar uzanan kuyruğun güvenlik zaafiyeti oluşturmaması için 6 saat süreyle durdurulduğu açıklandı.

DAVID BECKHAM KUYRUKTA 13 SAAT BEKLEDİ

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'da uzun yıllar forma giyen eeski futbolcu David Beckham da Kraliçe'ye veda etmek için sıraya giren isimlerden oldu. Dün erken saatlerde sıraya giren Beckham'ın akşama doğru Westminster Salonu'na girebildiği görüldü. Efsane futbolcu Kraliçe'ye son kez saygısını göstermek için yaklaşık 13 saat sırada bekledi.

BERABER SIRADA BEKLEYENLERE DONUT ISMARLADI

İngiliz basınında ve sosyal medyada çıkan haberlere göre David Beckham, yaklaşık 13 saat önlü arkalı sıra beklediği insanlara donut ısmarladı.

KRALİÇE'DEN BRİTANYA İMPARATORLUK NİŞANI ALMIŞTI

David Beckham, futboldaki başarıları sebebiyle Kraliçe'nin elinden 2003 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı almıştı.

"ÇOK ZOR BİR GÜN"

Sırada beklerken bir çok gazetecinin yakından ilgilendiği Beckham, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Ülkemizdeki ve dünyadaki birçok kişi için zor bir gün. Burada olup Kraliçe'ye son kez veda etmek istedim. Sırada beklemek, insanların onu farklı şekillerde anmasını görmek, insanlardan farklı hikayeler dinlemek çok özel. İngiltere adına oynarken milli marşımızı söylerdik, 'God save the Queen' derdik. Bizim için çok şey ifade ediyor. Günün erken saatlerinde sıraya girmenin mantıklı olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım. Sıraya girdiğimde gün daha ağarmamıştı.