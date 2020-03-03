David Beckham alay konusu oldu!

Spor Arena Dış Haberler | Inter Miami Başkanı David Beckham, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde çıktığı ve 1-0 mağlup olduğu Los Angeles FC maçında alay konusu oldu.

Mücadele öncesinde tribünde tek başına oturan David Beckham, karşılaşmayı izlemeye gelen bir grup Amerikalı futbolseverin diline düştü.

Rakip takım taraftarları, 44 yaşındaki futbol adamına, "Yalnız ve fakir görünüyorsun" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Belki de hayatında ilk kez kendisiyle alay edilen İngiliz efsane, bu tezahüratlara gülerek karşılık verdi.





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