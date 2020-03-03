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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

David Beckham alay konusu oldu!

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Inter Miami Başkanı David Beckham, 1-0 mağlup oldukları Los Angeles FC maçının başlama vuruşundan önce taraftarların diline düştü.

Spor Arena Dış Haberler | Inter Miami Başkanı David Beckham, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde çıktığı ve 1-0 mağlup olduğu Los Angeles FC maçında alay konusu oldu.

Mücadele öncesinde tribünde tek başına oturan David Beckham, karşılaşmayı izlemeye gelen bir grup Amerikalı futbolseverin diline düştü.

Rakip takım taraftarları, 44 yaşındaki futbol adamına, "Yalnız ve fakir görünüyorsun" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Belki de hayatında ilk kez kendisiyle alay edilen İngiliz efsane, bu tezahüratlara gülerek karşılık verdi.

David Beckham alay konusu oldu

David Beckham alay konusu oldu

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