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‘Daum Adem’ de eşi ve 2 çocuğu ile enkazda kaldı

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#Deprem#Adem Hurma#Futbol
‘Daum Adem’ de eşi ve 2 çocuğu ile enkazda kaldı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Doğup büyüdüğü Osmaniye’yi terk etmeyen Adem Hurma ailesiyle birlikte depremde vefat etti. Tecrübeli teknik adamın oturduğu Esenevler, Osmaniye’de depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olurken Hurma Ailesi pazar günü son yolculuklarına uğurlandı.

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Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde Osmaniyespor’a amatör ve profesyonel şampiyonluklar yaşatan teknik direktör Adem Hurma eşi ve 2 çocuğu ile enkaz altında kalarak vefat etti. ‘Daum Adem’ lakaplı tecrübeli teknik adamın ailesi ile oturduğu Esenevler depremden en çok etkilenen mahalle oldu. Evi 10 katlı binanın 6. katındaydı. Eşi Muazzez hanım, oğlu Bahadır ve kızı Bahar bir odada birbirlerine sarılmış halde bulundu. Adem hoca ise farklı bir odada enkazdan çıkarıldı.

FUTBOLA , 2. LiG’E ÇIKARDIĞI OSMANiYESPOR’A AŞIKTI

30 yıla yaklaşan kariyerinde 3. Lig başta olmak üzere 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de görev yaptığı takımlara başarılar yaşatan Osmaniyespor’u amatör ligden alıp 2. Lig’e taşıyan Adem Hurma 1962 yılında Osmaniye’de doğdu. Futbol aşığıydı. Futbol oynadığı Osmaniyespor’a aşıktı. Tek isteği Osmaniye’de yetişen genç sporcuları ülke futboluna kazandırmaktı.

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BiR GÜN BEŞiKTAŞ’I ÇALIŞTIRACAĞIM

Osmaniyespor’a amatör ve profesyonel şampiyonluklar yaşatan Adem Hurma birçok takımdan teklif gelmesine rağmen kabul etmedi ama hedefini hep yüksek tuttu: Bir gün Beşiktaş’ı çalıştıracağım. İşte futbola bu kadar tutkulu bir insan olan Hurma ve ailesi pazar günü toprağa verildi. Yakın arkadaşı alt yapı teknik direktörü Nuh Kurt hoca gözü yaşlı bir şekilde arkadaşı Adem Hurma’yı anlattı:

TAKIMLARINI DAUM TAKTiĞi iLE OYNATTI

Adem Hurma’nın hayatında 3 aşkı vardı: 1-Ailesi, 2-Osmaniyespor, 3-Beşiktaş.

Futbol için gecesini gündüzüne katar dersler çalışır. Premier Lig, La Liga ve Bundesliga, Ligue 1 gibi önemli ligleri takip eder ve taktiklerini analiz edip anlatırdı.

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En çok da Alman ligini seviyordu. Hem taktik, hem performans hem de fiziksel dökümlerini not defterine kaydeder, antrenmanlarda ise oyuncularına vizyonları için bilgilerini aktarırdı. Osmaniye ilçesinde disiplinli çalışmalarından dolayı ve çalıştırdığı takımlarda Alman teknik adam Cristoph Daum’un oyun anlayışını, sistemini benimsemesi nedeniyle ‘Daum Adem’ lakabı takmışlardı.

SAMET AYBABA’YI ÇOK SEVERDi

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Hemşehrisi Samet Aybaba’yı çok sever. Ve onun bir gün Milli Takım’ın başına geçeceğini iddia ederdi. Samet Aybaba, Beşiktaş’ta teknik direktörlük yaptığında sürekli onu arar gençlerle büyük başarılar yakalayacağına inandığını söylerdi. Ve o dönem Beşiktaş genç takımıyla ligi 3. bitirdiğinde çok mutlu olmuştu. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın elinde kısıtlı kadro ile nasıl şampiyon olduğunu anlatırdı. Ve Samet Aybaba gibi teknik direktör, Abdurraman Kaskiner gibi ünlü film yapımcısının çıktığı Osmaniye’den dünya çapında futbolcularında çıkacağını iddia ederdi.

EŞiM BENiM ATAR DAMARIM

Eşi Muazzez hanıma çok aşıktı. Evine gül almadan gitmez. ‘Eşim benim atar damarım’ derdi. · 2 evladı vardı. Kızı Bahar ve oğlu Kağan Bahadır’ı çok iyi yetiştirmişti. Tüm sevgisini ve enerjisini çocuklarına verirdi.

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BiZiM iŞiMiZ TiCARET DEĞiL FUTBOL

Futboldan para kazanmamıştı. Çocuklarına bir şeyler bırakmak için kapı ve pencere üzerine dükkan açtı. ‘Futbol adamı başka bir iş yapamaz’ derler ya, yatırdığı parayı batırdı ama hiç üzülmedi. ‘Bizim işimiz ticaret değil, futbol’ dedi. Sonra da dükkanı kapattı.

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#Deprem#Adem Hurma#Futbol

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