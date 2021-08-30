Daryl Dike kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Daryl Dike, transfer gündemindeki isim olmasının ardından kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Forvet mevkisinde oynayan 1,88 boyundaki oyuncu, son 2 yıl içerisinde gösterdiği gelişim ile pek çok Avrupa kulübünün iştahını kabarttı. ABD Milli Takımı'nın formasını da giyen Daryl Dike, Emmanuel Emenike'nin de kuzenidir. Aslen Nijeryalı olan oyuncu, ABD kariyerinin haricinde İngiltere 2. Lig kulüplerinden Barnsley forması giymiştir. İşte, Daryl Dike hakkında detaylı bilgiler
Daryl Dike, 3 Haziran 2000'de ABD'de dünyaya geldi. Edmond North Lisesi'nde futbol oynadı ve ikinci sezonundan itibaren takımın kaptanlığını yaptı. Üç kez Oklahoma Yılın Saldırgan Oyuncusu, Oklahoma 6A eyalet rekoru 70 gol attı ve takımının eyalet şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. 2018 yılında Oklahoma için Yılın Gatorade Oyuncusu seçildi.
Kasım 2020'de Dike, El Salvador'a karşı bir hazırlık maçı için ilk kez Amerika Birleşik Devletleri milli takımına çağrıldı, ancak antrenmanda bir sakatlık aldıktan sonra forma şansı yakalayamadı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk maçına 31 Ocak 2021'de Trinidad ve Tobago'yu 7-0 yendikleri hazırlık maçında Paul Arriola'nın yerine 65. dakikada oyuna girerek çıktı . Mayıs 2021'de Dike, 2021 CONCACAF Uluslar Ligi Finalleri için eğitim kampına çağrıldı ancak final kadrosunda yer alamadı.
İlk uluslararası golünü 9 Haziran 2021'de Kosta Rika'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçında attı. Temmuz 2021'de, 2021 CONCACAF Gold Cup'ın 23 kişilik son kadrosuna seçildi. Oyuncu, Emmanuel Emenike'nin de kuzenidir.