Daryl Dike kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Daryl Dike, 3 Haziran 2000'de ABD'de dünyaya geldi. Edmond North Lisesi'nde futbol oynadı ve ikinci sezonundan itibaren takımın kaptanlığını yaptı. Üç kez Oklahoma Yılın Saldırgan Oyuncusu, Oklahoma 6A eyalet rekoru 70 gol attı ve takımının eyalet şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. 2018 yılında Oklahoma için Yılın Gatorade Oyuncusu seçildi.

Kasım 2020'de Dike, El Salvador'a karşı bir hazırlık maçı için ilk kez Amerika Birleşik Devletleri milli takımına çağrıldı, ancak antrenmanda bir sakatlık aldıktan sonra forma şansı yakalayamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk maçına 31 Ocak 2021'de Trinidad ve Tobago'yu 7-0 yendikleri hazırlık maçında Paul Arriola'nın yerine 65. dakikada oyuna girerek çıktı . Mayıs 2021'de Dike, 2021 CONCACAF Uluslar Ligi Finalleri için eğitim kampına çağrıldı ancak final kadrosunda yer alamadı.

İlk uluslararası golünü 9 Haziran 2021'de Kosta Rika'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçında attı. Temmuz 2021'de, 2021 CONCACAF Gold Cup'ın 23 kişilik son kadrosuna seçildi. Oyuncu, Emmanuel Emenike'nin de kuzenidir.