Darwin Nunez'i şoke eden karar! Fenerbahçe'yi reddetmişti, kadroya alınmadı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 17:37

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonundaki transfer hedeflerinden olan Darwin Nunez'e, Arabistan'da şoke eden haber geldi.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, kadro planlamasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Mavi-beyazlı ekip, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Pro Lig kadro listesinden çıkardı.

BENZEMA SONRASI NUNEZ LİSTE DIŞI

Kulübün, Karim Benzema transferinin ardından yabancı kontenjanında düzenlemeye gittiği ve bu nedenle Darwin Nunez'in lig kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Uruguaylı golcü, sezonun kalan bölümünde yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Darwin Nunez'e talip olmuştu. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Hilal formasıyla 23 maça çıkan Nunez, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

 

