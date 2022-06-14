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Darwin Nunez resmen Liverpool'da! 100 milyon Euro...

#Transfer#Darwin Nunez#Liverpool
Darwin Nunez resmen Liverpoolda 100 milyon Euro...

Uruguaylı golcü Darwin Nunez, Premier Lig devi Liverpool'a imza attı.

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İngiliz ekibi, Benfica'dan Darwin Nunez transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı oyuncuyla resmi sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Liverpool'a transfer olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Nunez, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burası harika bir kulüp." dedi

LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALISI

Bonservisine toplamda 100 milyon Euro ödenen 22 yaşındaki futbolcu, Liverpool tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. 2017/18 sezonunun devre arasında Southampton'tan 75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Virgil Van Dijk, kulüp rekorunu kırmıştı.

BU SEZON GOL KRALI OLDU

Bu sezon Benfica formasıyla 41 maçta görev yapan Nunez, 34 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 26''sını ligde kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, sezonu gol kralı olarak tamamlamış

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#Transfer#Darwin Nunez#Liverpool

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