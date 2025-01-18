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Darwin Nunez coştu, Liverpool hayat buldu! Arsenal'in hayalleri suya düştü...

Güncelleme Tarihi:

#Liverpool#Premier Lig#Brentford
Darwin Nunez coştu, Liverpool hayat buldu Arsenalin hayalleri suya düştü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 20:01

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Brentford'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve ligde 2 maç sonra ardından kazandı.

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, Brentford ile deplasmanda karşılaştı.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına golsüz girilirken uzatmalarda 2 gol birden bulan Liverpool, Brentford'u 2-0 yendi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3. dakikalarda Darwin Nunez kaydetti.

Bu sonuçla 50 puana yükselen Liverpool, Arsenal ile puan farkını korudu ve liderliğini sürdürdü. Brentford ise 28 puanla 11. sırada kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçının ardından ligde Ipswich'i konuk edecek. Brentford ise Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. 

 

 

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#Liverpool#Premier Lig#Brentford

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