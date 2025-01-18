Darwin Nunez coştu, Liverpool hayat buldu! Arsenal'in hayalleri suya düştü...

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, Brentford ile deplasmanda karşılaştı.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına golsüz girilirken uzatmalarda 2 gol birden bulan Liverpool, Brentford'u 2-0 yendi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3. dakikalarda Darwin Nunez kaydetti.

Bu sonuçla 50 puana yükselen Liverpool, Arsenal ile puan farkını korudu ve liderliğini sürdürdü. Brentford ise 28 puanla 11. sırada kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçının ardından ligde Ipswich'i konuk edecek. Brentford ise Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak.