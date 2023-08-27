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Darwin Nunez attı, Liverpool 10 kişiyle geri döndü

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#Liverpool#Darwin Nunez#Premier Lig
Darwin Nunez attı, Liverpool 10 kişiyle geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 20:45

İngiltere'de Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 2-1 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının son maçında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Liverpool 10 kişi kaldığı maçta Newcastle United'ın son anlarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Liverpool'un galibiyet gollerini 77. dakikada oyuna giren Darwin Nunez'den geldi.

Darwin Nunez, 81 ve 93. dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Liverpool'a 3 puanı getirdi.

Newcastle United'ın tek golünü 25. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Liverpool'da Hollandalı savunmacı van Dijk, 28. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Liverpool, Premier Lig'de dördüncü sırada yer aldı.

Newcastle United ise 3 puanla 13. sırada kaldı.

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#Liverpool#Darwin Nunez#Premier Lig

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