MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDarüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti
GeriBasketbol Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 23:05,Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka Tekfen'de 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti
Abone Olgoogle-news

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler, Doruk Dora, Troy Selim Şav ve Mahmut Can Çelik sağlık kontrolünden geçti.

Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamaya göre 4 oyuncu, Acıbadem Maslak Hastanesinde ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle