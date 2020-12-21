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GeriBasketbol Darüşşafaka Tekfen, San Pablo Burgos'u konuk edecek!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen, San Pablo Burgos'u konuk edecek!

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Darüşşafaka Tekfen, San Pablo Burgos'u konuk edecek!
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Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyeti bulunan Hereda San Pablo Burgos 5 puanla zirvede yer alırken, tek galibiyetli Darüşşafaka Tekfen 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

 

Darüşşafaka Tekfen, San Pablo Burgosu konuk edecek

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