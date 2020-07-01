MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDarüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti
GeriBasketbol Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti
Abone Olgoogle-news

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ryan Luther'i kadrosuna kattı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Daçka'mız 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı. 2020-2021 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka'ya hoşgeldin diyoruz." denildi.

Açıklamada, 2,06 metre boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerine Letonya'nın Ventspils takımında başladığı, takımının ülke ligi ve FIBA Avrupa Kupası mücadelesinde başarılı bir sezon geçirdiği ifade edildi.

Darüşşafaka Tekfen, Ryan Lutheri transfer etti

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle