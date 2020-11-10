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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında! Rakip Happy Casa Brindisi...

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Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında! Rakip Happy Casa Brindisi...
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Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 2. maçında yarın deplasmanda İtalya ekibi Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

Brindisi kentindeki Palazzetto Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Uzun bir aradan sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, ilk maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 79-74 mağlup etti.

Happy Casa Brindisi ise H Grubu'nda ilk müsabakasını oynayacak.

 

Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında Rakip Happy Casa Brindisi...

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