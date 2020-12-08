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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında! Rakip San Pablo Burgos...

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Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında! Rakip San Pablo Burgos...
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Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pabellon Multiusos Coliseum Burgos'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Her iki takım da gruptaki ilk iki maçta birer galibiyet ve yenilgi aldı.

 

Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında Rakip San Pablo Burgos...

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