Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında! Rakip San Pablo Burgos...

Pabellon Multiusos Coliseum Burgos'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Her iki takım da gruptaki ilk iki maçta birer galibiyet ve yenilgi aldı.

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