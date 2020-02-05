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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 00:03,Son Güncelleme:/

Darüşşafaka Tekfen deplasmanda rahat kazandı

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Darüşşafaka Tekfen deplasmanda rahat kazandı

ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 5. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 95-74 yendi.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-17 üstün geçen Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 55-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 74-46 galip durumda tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, müsabakayı 95-74 kazandı.

Bu sonuçla Dolomiti Energia gruptaki 5. maçını da kaybederken, Darüşşafaka Tekfen 3. galibiyetini aldı. 

 

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