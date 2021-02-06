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GeriFutbol Darüşşafaka Tekfen 86-77 Pınar Karşıyaka
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen 86-77 Pınar Karşıyaka

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Darüşşafaka Tekfen 86-77 Pınar Karşıyaka
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka'yı 86-77 mağlup etti.

Darüşşafaka Tekfen ligdeki 10. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 4. kez mağlup oldu.

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan ve üst üste sayılar üreten Pınar Karşıyaka, bu çeyreği 21-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi hücum yapan Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıyı 41-37 önde tamamlamasını bildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ikinci yarısının ilk bölümünde iyi savunma yapan ev sahibi ekip, 3. periyodu da 62-58 üstün geçti.

Rakibinin dışarıdan ve içeriden ürettiği sayılara karşılık üstünlüğünü bırakmayan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 86-77 galip ayrıldı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu, Luther 5, Magette, Andrews 31, Jerret 5, Doğuş Özdemiroğlu 16, Sinan Güler 10, Berk Demir 9, Görkem Doğan 7, Buford 3, Troy Selim Şav, Eray Akyüz

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 7, Morgan 17, Taylor 10, Henry 6, M’Baye 12, Semih Erden 10, Yunus Emre Sonsırma 10, Kennedy 4, Nusret Yıldırım 1, Onuralp Bitim

1. Periyot: 12-21

Devre: 41-37

3. Periyot: 62-58

5 faulle çıkan: 39.36 Henry (Pınar Karşıyaka)

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