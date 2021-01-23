Darüşşafaka Tekfen: 85 - Büyükçekmece Basketbol: 82
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Büyükçekmece Basketbol'u 85-82 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi - Darüşşafaka Tekfen: 85 - Büyükçekmece Basketbol: 82
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Luther 2, Andrews 25, Doğuş Özdemiroğlu 9, Jerrett 13, Buford 17, Magette 11, Erkan Veyseloğlu 3, Emircan Koşut 3, Görkem Doğan 2, Sinan Güler, Berk Demir
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 16, Burak Eşlik, Anderson 21, Farrell 9, Oliver 12, Eldridge 9, Ömer Utku Al 8, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ahmet Can Duran
1. Periyot: 20-25
Devre: 39-43
3. Periyot: 59-62
Beş faulle çıkan: 33.01 Mehmet Fırat Alemdaroğlu (Büyükçekmece Basketbol)
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