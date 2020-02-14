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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

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Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup etti ve Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Özmızrak 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir Ağva

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 14, Harrison 15, Poythress 7, Auguste 11, Göksenin Köksal 15, Hasan Emir Gökalp 2, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Ayberk Olmaz 3

1İNCİ PERİYOT: 13-20

İLK YARI: 37-38

3ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

5 FAUL: 39.46 Johnathan Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigortayı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi.

Birinci periyotta Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmaya hızlı hücumlardan sayı üreterek başladı. Sarı kırmızılılar Göksenin Köksal ve Webster ile etkili olurken ilk periyodu Galatasaray Doğa Sigorta 20-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta periyoda potasını iyi savunarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, 20-20’lik eşitlik sağladı. 4 sayılık farkı koruyamayan Darüşşafaka Tekfen, 24-24 eşitlikte oyunu mola ile kesti. Devre arasına Galatasaray Doğa Sigorta’nın 38-37 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrakın etkili oyunuyla bulduğu 8 sayı ile 56-50 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta hücumda skor üretmekte zorlandı ve rakibinin sayılarına engel olmadı. Periyot 56-50 Darüşşafaka Tekfennin üstünlüğü ile tamamlandı.

Dördüncü periyotta ilk 1 dakikalık sürede sayı üretemeyen sarı kırmızılı ekip, rakibinin hücumlarına engel olmadı ve 61-50 geriye düştü. Göksenin Köksal ve Auguste ile sayı üreten Galatasaray Doğa Sigorta, savunmada Kartal Özmızrakı durduramayınca fark kapanmadı: 71-60. Kalan dakikalarda pota altı savunmasını iyi yapan Darüşşafaka Tekfen, hücumda hata yapmadı ve karşılaşmayı 85-71 galip tamamladı.

Bugün oynanacak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom müsabakasının galibi, Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen’in rakibi olacak

Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

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