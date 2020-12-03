Darüşşafaka Tekfen 82-86 Beşiktaş

Maçın ilk periyoduna iki takımda dengeli bir oyunla başladı. Beşiktaş pota altında rakibine göre daha etkili bir oyun göstermesine rağmen ilk periyodu Darüşşafaka Tekfen 19-18 önde bitirmeyi başardı.

İkinci periyoda daha istekli ve etkili başlayan Beşiktaş ilk bir buçuk dakikada yaptığı 6-0'lık seri ile maçta üstünlüğünü kurmayı başardı. Oyunda

üstünlüğünü koruyan Beşiktaş ikinci periyodu 43-37 önde bitirerek devreye önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta etkili oyununa devam eden konuk ekip, içeriden ve dışarıdan rahat sayılar üreterek maçta üstünlüğünü korumaya devam etti. Beşiktaş son periyoda 68-49'luk skorla üstün girdi,

Mücadelenin son periyodunda içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı eriten ev sahibi ekip Darüşşafaka Tekfen mücadeleye ortak oldu. Ancak etkili savunma oyununu son dakikalarda iyi yapan Beşiktaş mücadeleden 86-82 galip ayrıldı. Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi tribünden takip etti