MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDarüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğüne Murat Özyer getirildi
GeriBasketbol Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğüne Murat Özyer getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 19:01,Son Güncelleme:

Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğüne Murat Özyer getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğüne Murat Özyer getirildi
Abone Olgoogle-news

Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Özyer getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Daçka Basket Akademi Direktörü Murat Özyer'in 2020-2021 sezonundan itibaren kulüpte altyapı koordinatörlüğü görevini de üstleneceği belirtildi.

Murat Özyer daha önce Ülker, Galatasaray, Türk Telekom ve TED Ankara Kolejliler'de başantrenör olarak çalışmıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle