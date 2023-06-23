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Darüşşafaka Lassa’nın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök oldu

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#Darüşşafaka#Basketbol#Sekizkök
Darüşşafaka Lassa’nın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 11:06

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök’ün getirildiğini açıkladı.

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Darüşşafaka Lassa’nın yeni başantrenörü belli oldu. İstanbul ekibi, Selçuk Ernak ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine son olarak Anadolu Efes’te yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Yakup Sekizkök’ün getirildiğini duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyerinde kulübümüzün altyapı sorumlusu olarak da görev yapan ve 2007de başlayan A takım kariyeri süresince Banvit, Erdemirspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes kulüplerinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Sekizkök, bu anlaşma ile birlikte başantrenörlük kariyerine Darüşşafaka Lassada start verecek. Kariyeri süresince iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir EuroCup şampiyonluğu, bir FIBA EuroChallenge Kupası, beş Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve üç de Süper Kupa başarısı gösteren Sekizköke yeniden hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Darüşşafaka#Basketbol#Sekizkök

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