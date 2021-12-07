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Darüşşafaka Hapoel-U Net Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Darüşşafaka Hapoel-U Net Holon Maçı#FIBA Şampiyonlar Ligi
Darüşşafaka Hapoel-U Net Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u konuk edecek. 20 Ekim'de oynaması gereken müsabaka Hapoel-U Net Holon'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti. Peki, Darüşşafaka Hapoel-U Net Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair detaylar basketbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Darüşşafaka Hapoel-U Net Holon maçının ayrıntıları...

Darüşşafaka ile Hapoel-U Net Holon bu akşam karşı karşıya gelecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz, grupta oynadığı 3 müsabakada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşadı. İsrail ekibi de 3 maçtan iki galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

 

 

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