Darüşşafaka, Galatasaray Nef'i mağlup etti! İki takım, Yalçın Granit’i birlikte andı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. Hafta mücadelesinde Darüşşafaka, son çeyreğine 10 sayı geride girdiği maçta Galatasaray NEF’i 68-66 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törenle Türk Basketbolunun Efsanesi Yalçın Granit’i anan Daçka’da Gabriel Olaseni, 12 sayı, 12 ribaund ve 3 asistlik eforuyla 24 verimlilik puanı kaydederken, Wayne McCullough 13, Akwasi Yeboah 12, Ercan Osmani 10 sayı kaydetti.

İlk beş dakikası 3-3’lük skorla geçilen karşılaşmanın ilk periyodu 16-13 Darüşşafaka lehine geçilirken, devrede 33-31’lik Galatasaray NEF üstünlüğü vardı. Üçüncü periyodun sonunda 56-46’lık skorla geride olan Daçka, son bölümde savunmasıyla dengeye getirdiği maçın son bölümünde bulduğu serbest atış isabetleriyle sahadan 68-66 galip ayrıldı.

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‘Özel bir gün, özel bir galibiyet’

Darüşşafaka Baş Antrenörü Selçuk Ernak, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, Türk Basketbolu’nun efsanesi Yalçın Granit’in vefat yıl dönümüne denk gelen bir periyotta oynanan bu maçta, takımın arzu ettiği kimliğe uygun bir performans ortaya koyduğunu ifade etti. Ernak, ‘’İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Genç bir takımız, bu tarz maçlardan gelecek özgüvene çok ihtiyacımız var. Bir kere kendi arzu ettiğimiz Darüşşafaka kimliğine uygun şekilde oynadık ve rakibimizi 66 sayı tuttuk; ki bunun altında da tutabilirdik. Özel bir gün. Yalçın Granit’in vefatının yıl dönümü. Bizim için çok özel’’ diye konuştu.

Sıradaki hedef Şampiyonlar Ligi maçı

Cumhuriyet Bayramı’nın yanı sıra Meme Kanseriyle Mücadele Haftası’nı da kutladıkları bu günde zorlu bir maç oynadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Bugün göğüs kanseriyle alakalı derneklerimiz buradaydı. Onlarla bu anlamlı ayı paylaşmak, onların mücadelesine destek vermek bizim için çok özel. Dün Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl dönümüydü. Bizim maçımız tabii maalesef bayram günü değildi ama Cumhuriyet Bayramı bizim için her gündür diye düşünüyorum, bize verilen görev böyle. Biz böyle algılıyoruz. Böyle bir günde çok güzel, çok iyi çalışmış kuvvetli bir takımla oynadık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Tabi bunları parça parça cebimize koyarak kendimiz olgunlaştırarak basketbolumuzu büyütmemiz lazım. Ancak bu sayede bizi saymadıkları ve ciddiye almadıkları yerler için mücadele edebiliriz. Bir küçük çağrım da seyircimize olsun. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü çok önemli bir maçımız var. Orada bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum.’’ sözlerine yer verdi.

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İki kulüp, Granit’i birlikte andı

Türk Basketbolu’nun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren maç öncesinde her iki takım, anlamlı bir anma hareketine imza attı. Türk Basketbolu’na oyuncu, antrenör, idareci, yazar ve eğitmen olarak sağladığı sayısız katkılar ile ‘Türk Basketbolunun Babası’ olarak anılan ve 1 Kasım 2020 günü hayata gözlerini yuman Yalçın Granit’in vefatının sene-i devriyesine tekabül eden bu haftada bir araya gelen Darüşşafaka ve Galatasaray, maç öncesinde düzenlenen seremonide Granit’i saygıyla andı. Oyunculuk kariyerinde Galatasaray’ı ‘Yenilmez Armada’ unvanını kazanan takımla altı İstanbul, beş Türkiye şampiyonluğuna taşıyan, antrenörlük kariyerinde de kurucusu olduğu Darüşşafaka Spor Kulübü Basketbol Şubesi’ne ilk şampiyonluğunu kazandıran Granit’in adını taşıyan flama ve görseller salonu süslerken, iki takım sahaya üzerinde ‘Türk Basketbolu’nun Babası Yalçın Granit’ yazılı pankartı birlikte tutarak çıktı. Maçın ısınma bölümünde her iki takımın renklerine uygun olarak tasarlanan, Granit’in adıyla özdeşleşmiş dört numaralı forma görünümlü tişörtle sahada yer alan takımların kaptanları, hava atışından hemen önce sahanın ortasında bir anma konuşması yaptı.

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Koltuğu dakikalarca alkışlandı

Yalçın Granit’in Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda izlediği maçlar boyunca oturduğu koltuk, bu maçla birlikte emekliye ayrıldı. Koltuğun üzerine sabitlenen plakada ‘Türk Basketbolunun Babası’ olarak anılan Granit için ‘’Bu koltuk oyuncu, antrenör, idareci, eğitmen ve yazar olarak Türk Basketbolu’nun var oluşunda ve büyümesinde büyük emekler veren, Darüşşafaka Basketbol Kulübü’nün kurucusu ve ilk şampiyonluğundaki antrenörü Yalçın Granit’e adanmıştır’’ ifadeleri yer aldı. Granit’in oğlu Ali Granit’in teşekkür konuşmasıyla takdim edilen koltuk, tribünleri dolduran taraftarlarca dakikalarca alkışlandı.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçına MHP Riesen Ludwisburg karşısında çıkmaya hazırlanan Darüşşafaka, BSL’nin altıncı hafta maçında ise Frutti Extra Bursaspor’a konuk olacak.