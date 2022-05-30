Canlı: Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı

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ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, play-off yarı final serisi dördüncü maçında kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci çeyrek oynanıyor

Darüşşafaka 21-33 Fenerbahçe Beko

DARÜŞŞAFAKA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Darüşşafaka – Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 20.30’da başladı. Karşılaşma TRT Spor, Tivibu Spor ekranlarından izlenebiliyor.

ING Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmelerinden Darüşşafaka – Fenerbahçe Beko serisinde son olarak üçüncü maç oynandı ve Sarı-lacivertliler bu karşılaşmayı kazanarak seride yeniden öne geçti.

Bugün oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko galibiyeti çıkması durumunda konuk ekip adını finale yazdıracak. Darüşşafaka’nın ise final umutlarını devam ettirebilmek için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

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Darüşşafaka'da son olarak oynanan 3. karşılaşmada tam 5 isim skora çift haneli katkılarda bulunsa da kadronun geri kalanından pek verim alınamadığı için 69 sayıda kalındı.

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise rakibi karşısında 73 sayı üretirken en yüksek verimliliğe sahip oyuncular Metecan Birsen, Nando De Colo ve Marko Guduric olmuştu.