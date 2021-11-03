Darüşşafaka 82-76 Happy Casa Brindisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durumAltın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum#Altın
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Yeşilçam partisiYeşilçam partisi#Zeynep Sever Demirel
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Darüşşafaka 82-76 Happy Casa Brindisi

#Darüşşafaka#Brindisi#Basketbol
Darüşşafaka 82-76 Happy Casa Brindisi

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2 maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi 82-76 yendi.

Haberin Devamı

Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, 2. maç sonunda gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Konuk takım ise çıktığı 3. müsabakadan da yenik ayrıldı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Darüşşafaka: Boothe 5, Caupain 18, Doğuş Özdemiroğlu 12, Ragıp Atar 5, Pineiro 3, Doruk Dora 2, McCullough 7, Sinan Güler 6, Olaseni 21, Eray Akyüz, Görkem Doğan, Troy Selim Sav 3

Happy Casa Brindisi: Adrian 10, Chappell 5, Josh Perkins 8, Nick Perkins 18, Visconti 8, Carter, Clark 5, Gaspardo 10, Udom 7, Zanelli 5

1. Periyot: 22-27

Devre: 44-48

3. Periyot: 63-61

Haberle ilgili daha fazlası:
#Darüşşafaka#Brindisi#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses