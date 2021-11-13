Darüşşafaka 68-66 Bahçeşehir Koleji

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Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka, ilk çeyrek sonunda 9 sayılık üstünlük (26-17) yakaladı.

İyi savunma yapan Bahçeşehir Koleji, ilk yarı sonunda 39-35 ile skoru lehine çevirmeyi başardı.

Hücumda tekrar etkili olan Darüşşafaka, iyis avunma yaptı ve 3. periyodu 58-51 önde kapattı.

Karşılaşmanın son periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Mücadelenin 37. dakikası 62-62 beraberlikle geçilirken, ev sahibi ekip Caupain'in basketleriyle 38. dakikada 66-62 üstünlük yakaladı. Bitime 10 saniye kala 68-66 üstünlük yakalayan ev sahibi ekip, Sinan Güler ile iki faul atışından yararlanamazken, savunma ribaundunu alan Bahçeşehir Koleji hücumu değerlendiremedi. Darüşşafaka karşılaşmayı da 68-66 kazandı.

Darüşşafaka ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji beşinci defa sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin

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Darüşşafaka: Caupain 23, Doğuş Özdemiroğlu 16, Ragıp Berke Ata 4, Boothe 5, Pineiro 5, Olaseni 8, Sinan Güler 2, McCullough 5, Selim Şav

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Smith 16, Hall 4, Bentil 6, Oğuz Savaş 6, Muhammed Mustafa Baygül 7, Solomon 10, Berkay Candan 5, Erkan Yılmaz 5

1. Periyot: 26-17

Devre: 35-39

3. Periyot: 58-51