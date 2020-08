Darphane gibi at: Call To Victory

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK | At yarışlarının derbisi Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi... Bu yıl 28 Haziran’da yapılması gerekirken, pandemi süreci nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak olan dev yarışın son provalarının ardından atçılık camiası iyice hareketlendi. Gelin, Gazi Koşusu öncesi hipodromlarda neler konuşuluyor, anlatalım...

3 yaşlı İngiliz atlarının hayatlarında bir kez katılma şansı yakaladığı Gazi Koşusu öncesi, Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call To Victory tartışmasız favori. Bugüne kadar 11 kez start alan ve son 10 yarışında birinci olan erkek safkan, Gazi Koşusu’na son yıllarda görülmemiş şekilde çok ağır favori geliyor. Şimdi hipodromlarda herkes şu sorunun cevabını arıyor: Call To Victory geçilir mi?

Gazi’yi de kazanırsa jokeyi Çelik üst üste 6. zaferine ulaşacak

Kendisine bugüne kadar en sert rakip gösterilen Vernazza’yı Ergin Talay, Erkek Tay Deneme ve Sait Akson Koşusu’nda da geçen Call To Victory, Gazi Koşusu’na resmen doludizgin geliyor. Son yarışı olan 2200 metre çim pistteki Sait Akson Koşusu’na kadar, “Onu bir de uzunda görelim” diyenlere de fazlasıyla cevap veren Call To Victory, jokeyi Ahmet Çelik ile büyük uyum içinde. Bugüne dek safkana son 9 koşusunda binen Çelik de Gazi Koşusu’nda kendi rekorunu yenilemek istiyor. 5 kez üst üste derbiyi kazanan tek jokey olan Ahmet Çelik, bu sene Call To Victory ile de finişi ilk gören isim olursa 6. kez zafer yaşayarak rekorunu bir adım daha ileriye taşıyacak.

AHMET ÇELiK: KAZANMAYI ÇOK iYi BiLiYOR

Başarılı safkan Call To Victory’nin jokeyi Ahmet Çelik, peşpeşe birinciliklere imza attığı atını şu sözlerle anlatıyor: “Koşu kazandık

ça bir sonraki yarışa çok daha moralli geliyor ve kazanmayı çok iyi biliyor. Uzun mesafede de neler yapabileceğini gördük. Farklı bir karakteri olan nadide bir safkan.”

BABASI TJK AYGIRI VICTORY GALLOP

AYŞEGÜL Kurtel’in sahibi olduğu Call To Victory’nin annesi orta mesafe şampiyonu Kuloğlu’nu da vermiş olan Serap Gelin... Serap Gelin’in, TJK aygırlarından Victory Gallop eşleşmesinden ise Call To Victory doğdu, o da şimdiden kalitesini ispatladı.

OTORiTELERE GÖRE CALL TO VICTORY...

AVANTAJLARI: Bugüne kadar kazandığı bütün yarışları çok rahat lehine çevirdi. Moralli ve hiç stres yapmıyor. Buraya kadar geldiği ve start aldığı yarışların hepsinde sıkı bir mücadeleye girmedi, yıpranmadı. The Last Romance ile Gazi Koşusu zaferi yaşamış tecrübeli bir ekibin elinde hazırlanıyor.

DEZAVANTAJLARI: Çok fazla atla birlikte start alacak. Yarış sırasında yerini alma ve kulvar bulma sıkıntısı yaşayabilir. Anneden kardeşi olan Kuloğlu isimli safkanın Gazi’de ve 2400 metre mesafede başarılı olamaması. Yüksek tempolu yarışlarda boy göstermedi. Gazi Koşusu’nun çok süratli tempoda koşulma ihtimali yüksek.