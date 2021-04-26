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GeriFutbol Darmstadt'ta Serdar Dursun şov sürüyor! Takımını yine galibiyete taşıdı
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 23:51 | Son Güncelleme:

Darmstadt'ta Serdar Dursun şov sürüyor! Takımını yine galibiyete taşıdı

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Darmstadt'ta Serdar Dursun şov sürüyor! Takımını yine galibiyete taşıdı

Bu sezonki performansıyla milli takıma göz kırpan Serdar Dursun, takımı Darmstadt'ı sırtlamaya devam ediyor. Alman ekibi, Bundesliga 2'de lider Bochum'u 3-1 yenerken, Serdar kaydettiği iki golle dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Almanya Bundesliga 2'nin 31. haftasında Darmstadt 98, sahasında lider Bochum'u konuk etti.

Mücadelede baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak 3 puana ulaştı.

Darmstadt'ın gollerini 79. dakikada Christian Clemens, 81 ve 86. dakikalarda ise Serdar Dursun kaydetti.

Darmstadtta Serdar Dursun şov sürüyor Takımını yine galibiyete taşıdı

SERDAR DURSUN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki Türk forvet Serdar Dursun, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Darmstadt formasıyla bu sezon toplamda 32 maçta forma giyen Serdar, 21 gol atıp 8 asist yaptı ve takımının en golcü ismi olmayı başardı.

Golcü oyuncu, son 10 maçta ise 12 gol kaydederek Darmstadt'a büyük katkı sağladı.

Darmstadtta Serdar Dursun şov sürüyor Takımını yine galibiyete taşıdı

Darmstadtta Serdar Dursun şov sürüyor Takımını yine galibiyete taşıdı

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