Darmstadt'ın Heidenheim'ı 5-1 yendiği maçta Serdar Dursun şov yaptı!

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Serdar Dursun, ligin sondan bir önceki haftasında adeta şov yaptı.

33. hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, maça Serdar Dursun damga vurdu.

Ev sahibi takımın kaydettiği 5 golün 4'üne imzasını atan başarılı golcü, takımını galibiyete taşıdı.

Serdar Dursun; 40, 54, 59 ve 83. dakikalarda ağları havalandırırken, Darmstadt'ın diğer golü ise 18. dakikada Nicolai Rapp'ten geldi.

29 yaşındaki forvet, Heidenheim'a kaydettiği gollerle bu sezonki gol sayısını 27'ye yükseltti.

Bu sonucun ardından Darmstadt 98, puanını 48'e yükseltti. Heidenheim ise 51 puanda kaldı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için açıkladığı geniş aday kadroya Serdar Dursun'u dahil etmemişti.

Güneş forvet bölgesinde tercihini Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu'ndan yana kullanmıştı.

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