Dark Passageâ€™dan nefes kesen ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesi

Vodafone FreeZone Åžampiyonluk Ligi 4.haftasÄ± sÃ¼rprizlerle geride bÄ±rakÄ±ldÄ±. HaftanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde;daha Ã¶nce Ã¼st Ã¼ste 4 TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Finali kazanarak lig tarihine adÄ±nÄ± yazdÄ±rmÄ±ÅŸ takÄ±mlardan Dark Passage ile ligin favori takÄ±mlarÄ±ndan 1907 FenerbahÃ§e Espor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 29 dakika gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede sonuÃ§lanan maÃ§ta Dark Passage rahat denilebilecek bir galibiyet ile ligde baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saÄŸladÄ±. MaÃ§ sonucu, Dark Passageâ€™Ä± tek baÅŸÄ±na zirveye taÅŸÄ±rken, 1907 FenerbahÃ§e ise bu mevsimdeki ikinci maÄŸlubiyetini aldÄ±. Dark Passage bu galibiyetle birlikte 3.5 yÄ±llÄ±k bir aranÄ±n ardÄ±ndan ilk defa liderlik koltuÄŸuna tek baÅŸÄ±na oturmaya hak kazandÄ±.

Papara SuperMassive zirve yarÄ±ÅŸÄ±ndaki iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Vodafone FreeZone Åžampiyonluk Ligi 2020 KÄ±ÅŸ Mevsimiâ€™nin iddialÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Papara SuperMassive, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda aldÄ±ÄŸÄ± maÄŸlubiyetlerle puan tablosunun son sÄ±ralarÄ±na kadar gerilemiÅŸti. Ligin 4.haftasÄ±nda dÃ¶rt maÃ§lÄ±k bir galibiyet serisi yakalayan ekip, toplamda 5 galibiyete ulaÅŸarak zirve yarÄ±ÅŸÄ±na yeniden katÄ±ldÄ±.

Ligin ilk devresi sona eriyor

Vodafone FreeZone Åžampiyonluk Ligiâ€™nde 5. hafta maÃ§larÄ± 29 Åžubat ve 1 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. 29 Åžubat tarihinde oynanacak maÃ§lar ile birlikte 2020 KÄ±ÅŸ Mevsimiâ€™nin ilk devresi tamamlanacak. Toplamda 9 hafta sÃ¼recek lig yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk 6 sÄ±rayÄ± alan ekipler mevsim finallerine yÃ¼kselecek. Puan tablosunun ilk iki sÄ±rasÄ±nda yer alan takÄ±mlar direkt olarak yarÄ± finale yÃ¼kselirken 3. ile 6. basamaktaki ekipler Ã§eyrek finale yÃ¼kselmeye hak kazanacak.

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